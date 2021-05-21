МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило с 1 июля пошлину в 10% на экспорт ряда видов грубо обработанной древесины, которая будет действовать до конца года, сообщила пресс-служба кабмина. В России возник дефицит древесины для строительства домов

"С 1 июля в России вводятся новые пошлины на вывоз лесоматериалов с уровнем влажности, превышающим 22%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пошлины позволят ограничить вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, сдержать рост цен на неё, а также переориентировать бизнес на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

"Для хвойных пород и дуба ставка пошлины составит 10%, но не менее 13 и 15 евро за 1 кубометр соответственно. Ранее по этим категориям пошлина не взималась. Размер экспортных пошлин на бук и ясень также составит 10%, но не менее 50 евро за 1 кубометр. До этого — 10 и 12 евро за 1 кубометр соответственно", — добавляется в сообщении. Кремль опроверг создание госкомпании по экспорту необработанной древесины

Уточняется, что отсечка по уровню влажности позволяет отделить слабо обработанную древесину от той, которая прошла камерную сушку. Последняя торгуется по существенно более высоким ценам.

Правительство РФ, по поручению президента России Владимира Путина, прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса. "Одновременно правительство прорабатывает более широкие ограничения на вывоз леса. Работа ведётся по поручению президента России", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин указал на необходимость принять меры по запрету продажи кругляка за рубеж.

Кроме того, вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщал, что правительство не рассматривает отмену запрета на экспорт круглого леса, которое вступит в силу в 2022 году.