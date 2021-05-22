МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ. В России уже созданы боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Обозначены сроки завершения испытания "Циркона"

"Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", — сказал Шойгу в рамках марафона "Новое знание".

"Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа", — добавил он.

В настоящее время сразу несколько отечественных оборонных предприятий готовят боевых роботов для российской армии. Так, концерном "Калашников" создается боевой робот в рамках опытно-конструкторской работы "Соратник". По мнению известного военного эксперта Виктора Мураховского, его основными задачами станут охрана территорий и разведка.

Кроме того, концерн "Уралвагонзавод" готовит робототехнические комплексы на базе танка Т-72Б3. Один из них — безэкипажная боевая машина с тяжелым вооружением, второй — безэкипажная боевая машина с автоматическими пушками.

Занимаются тематикой боевых роботов и сотрудники Фонда перспективных исследований (ФПИ). К июлю 2021 они должны завершить испытания пяти образцов (две колесные платформы и три гусеничные) робототехнических комплексов "Маркер". С их помощью отрабатываются ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигация, автономное движение и применение, групповое управление.

Из известных боевых роботов, уже стоящих на вооружении российской армии – платформа "Уран-9". Данный робот предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонной машины стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет.

Еще один робот – подводного назначения. Речь идет о морском подводном роботизированном комплексе "Посейдон" с ядерным двигателем, о котором президент РФ Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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