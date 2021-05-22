МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. В России из-за глобального потепления изменился характер дождей, из-за чего может происходить больше наводнений, рассказал в интервью радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. Человечеству предрекли катастрофу из-за одного государства

По его словам, хотя сейчас осадков выпадает столько же, что и раньше, однако происходит это неравномерно. А из-за резких дождей становится больше наводнений.

"Глобальное потепление инициировало более неравномерное и резкое выпадение осадков. Общее количество дождей в регионе может и не измениться, но за несколько дней воды поступает больше, чем раньше. То есть обильные осадки, то их нет вовсе. Когда такое неравномерное выпадение осадков, то вероятность подтоплений и наводнений возрастает. Вопрос – в резкости выпадения. Воды не стало сильно больше, но она просто не успевает уйти", – объяснил Кокорин.

Как считает климатолог, защититься от резких дождей и наводнений можно с помощью несложных инженерных решений.

"К сожалению, очень много строений возвели в водоохранной зоне, то есть слишком близко к воде. Люди забыли о том, что могут быть наводнения. Сейчас стоит вспомнить и соблюдать правила строительства. В городах надо переделать ливневую канализацию из расчета на очень резкое поступление воды, исходя из того, что прежние объемы воды могут выпасть не за два часа, а за 20 минут. Тут должны быть новые инженерные решения. Они несложные, но их надо сделать. Это называется адаптация к изменению климата", – сказал эксперт.

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