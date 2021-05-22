МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Повышенные пенсионные выплаты северянам и тем, кому за 80, а также ежемесячные выплаты беременным и неполным семьям с детьми и перевод всех социальных платежей на карту "Мир" — все эти и другие социальные новации ждут россиян летом этого года. Обо всех ожидаемых мерах поддержки населения подробно рассказывает "МК".

НОВШЕСТВА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

С 1 июня повышение выплат ждёт пенсионеров, работавших до конца февраля этого года. Как правило, через три месяца после увольнения пересчитывается страховая часть пенсии.

Доплата также ожидает тех пожилых людей, которые имеют право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, — к примеру, если их возраст достиг 80 лет. С первого же месяца после дня рождения они будут получать на 6044 рубля больше.

С 1 июня изменится и порядок назначения повышенной пенсии северянам. Её размер зависит от района проживания — соответственно, при назначении выплат учитывается место регистрации. В дальнейшем жителям северных регионов требуется раз в год лично предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства, а вместе с ним и право на повышенную пенсию.

Также с 1 августа проводится традиционный перерасчёт пенсий работающим пенсионерам. Это затрагивает тех пожилых россиян, которые работали в прошлом году. Им повысят страховые выплаты. Максимальное увеличение составит три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Размер ИПК в 2021 году равен 98,86 рубля.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

С 1 июля 2021 года, согласно поручению президента России, должны быть предоставлена ежемесячная выплата беременным. Она будет составлять половину прожиточного минимума в регионе. Получить её смогут женщины, у которых срок беременности составляет шесть и более недель и которые встали на учёт в медицинских организациях в ранние сроки. При этом размер среднедушевого дохода их семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в их регионе.

Помимо этого, с 1 июля планируется начать ежемесячные выплаты неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. Они составят половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Правда, получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.

Наконец, 1 июля завершится срок перехода всех получателей социальных выплат на карту "Мир". Это касается, в том числе, пенсий, пособий и компенсаций. Из-за коронавируса срок перевода этих платежей на карты российской платежной системы несколько раз переносили. Теперь же получателям, которые используют карты иных платёжных систем, следует до 1 июля заменить их на "Мир".

В августе будет предоставлена единовременная выплата семьям школьников. Десять тысяч рублей получат родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.