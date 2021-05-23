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Ученые подсчитали ущерб Германии от пандемии коронавируса
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Кризис, связанный с пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро, сообщает издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне... ПРАЙМ, 23.05.2021
германия, коронавирус, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро, сообщает издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне.
Как заявил изданию глава института Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы.
"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", — считает Хютер.
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