БЕРЛИН, 23 мая — ПРАЙМ. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, обошелся экономике Германии в 300 миллиардов евро, сообщает издание Welt со ссылкой на оценки Института немецкой экономики в Кельне. Оценена эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против штамма из Индии

Как заявил изданию глава института Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы.

"Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла", — считает Хютер.

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