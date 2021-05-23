ЛОНДОН, 23 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи Великобритании, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один", сообщает издание Telegraph. В США раскрыли "страшный факт" о российской угрозе

"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей ", — заявил он изданию.

По словам министра, Великобритания пробовала деэскалацию и "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — сказал Уоллес.

Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, добавив, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".

Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить присутствие в Черном море, на Балтике.

ВМС Великобритании в прошлом декабре сообщали, что в те дни сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны.

Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий россиян.

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

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