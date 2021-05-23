Глава минобороны Британии увидел в России "угрозу номер один"
ЛОНДОН, 23 мая — ПРАЙМ. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи Великобритании, назвав Россию "противником, который представляет угрозу номер один", сообщает издание Telegraph.
"Нас регулярно посещают любопытные российские корабли, сейчас нас регулярно посещают несколько военных российских кораблей ", — заявил он изданию.
По словам министра, Великобритания пробовала деэскалацию и "другие методы". "Но сейчас, пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, куда мы движемся", — сказал Уоллес.
Министр также заявил, что в конце прошлого года в Ирландском море была замечена российская подлодка, добавив, что Великобритания не фиксировала там их присутствия уже "очень, очень давно".
Минобороны Британии в марте этого года опубликовало стратегию модернизации вооруженных сил страны, в которой среди прочего подтвердило отношение к России как угрозе и рассказало о планах нарастить присутствие в Черном море, на Балтике.
ВМС Великобритании в прошлом декабре сообщали, что в те дни сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны.
Британские ВМС и ВВС постоянно отслеживают проходы российских кораблей и полеты российских самолетов вблизи Британии. Российские военные не нарушают границ, следуют в международных водах и воздушном пространстве. Все случаи сопровождения завершаются без инцидентов, что подтверждает британская сторона, постоянно отмечающая профессионализм действий россиян.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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