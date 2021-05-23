МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Утечка биометрических данных возможна, поэтому их использование должно быть в качестве дополнительного, а не основного фактора защиты, считают опрошенные РИА Новости эксперты в сфере информационной безопасности. Эксперты предсказали популярные схемы кибермошенников

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что компрометация биометрических данных — это самое страшное, что может произойти, это может сломать человеку жизнь в "цифровом будущем".

Подвергать биометрические данные киберугрозам – это действительно огромный риск, поскольку однажды скомпрометированная биометрическая информация окажется скомпрометированной навсегда, ведь человек не сможет изменить украденные отпечатки пальцев или строение радужной оболочки глаза, согласен с чиновником основатель и генеральный директор Qrator Labs Александр Лямин.

"Поэтому требования к защите такой информации должны быть максимальными. Абсолютно любые данные сегодня могут быть украдены, и утечка биометрической информации – это уже не вопрос возможностей, а лишь дело времени", — заявил он.

Вместе с тем главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов указывает, что если соблюдены все меры безопасности, то любые биометрические данные хранятся не как фото, отпечаток или запись голоса, а в виде числового кода, который получается в результате анализа этих данных по определенным алгоритмам.

"Крупные организации очень ответственно подходят к их защите, но даже в случае утечки, этот код не позволит злоумышленникам проводить какие-либо операции. В такой ситуации организации необходимо будет сменить алгоритм создания этого кода и заново собрать необходимые данные у пользователей", — заявил Голованов.

Однако тренер лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Золотухин считает, что мер для защиты сбора, хранения и обработки биометрических данных сейчас недостаточно. "И от масштабных инцидентов нас спасает лишь то, что биометрические данные используются только как дополнительный фактор безопасности", — указал эксперт.

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