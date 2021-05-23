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В Коми эвакуируют работников шахт из-за задымления
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Из-за вышедшей из строя электроподстанции на территории шахты "Воркутинская", в результате чего остановился один вентиляторов, эвакуируют 190 работников, а также 195 работников из... ПРАЙМ, 23.05.2021
шахтер, шахта, коми, новости, промышленность, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мая- ПРАЙМ. Из-за вышедшей из строя электроподстанции на территории шахты "Воркутинская", в результате чего остановился один вентиляторов, эвакуируют 190 работников, а также 195 работников из шахты "Заполярная" в Коми, пострадавших нет, сообщает компания "Воркутауголь".
"23 мая в 13.00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Вышла из строя электрическая подстанция в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания", — сообщает компания на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщает компания, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровья для сотрудников нет.
"В настоящее время происходит плановая эвакуация работников смен шахты "Воркутинская" (190 человек) и шахты "Заполярная" (195 человек). Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют единую схему проветривания", — говорится в сообщении.