ВАШИНГТОН, 24 мая — ПРАЙМ. Трое ученых из института вирусологии в китайском Ухане тяжело болели в ноябре 2019 года и обращались за медпомощью, что "добавляет веса" призывам провести расследование касательно того, не имела ли место утечка коронавируса из лаборатории, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США. В европейском регуляторе объяснили задержку одобрения "Спутника V"

Именно в китайском Ухане в декабре 2019 была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2. Согласно изданию, еще в ноябре 2019 года трое ученых из уханьского института вирусологии "болели настолько сильно, что обращались за медицинской помощью в больницу".

Газета подчеркивает, что эти данные могут "добавить веса нарастающим призывам к более полному расследованию касательно того, мог ли вирус, (вызывающий — ред.) COVID-19, сбежать из лаборатории".

По оценке издания, сведения о том, что незадолго до начала пандемии "члены одной и той же команды, работающей с коронавирусами, попали в больницу со схожими симптомами", могут оказаться важными.

В ответ на запрос о комментарии в МИД КНР заявили, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке (коронавируса) из лаборатории". В китайском МИД задались вопросом о том, действительно ли США обеспокоены источником возникновения вируса или "пытаются отвлечь внимание".

Ранее в мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "косвенных доказательствах" того, что вспышка коронавируса могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. В частности, республиканцы указали на появление у ряда исследователей лаборатории в Ухане осенью 2019 года симптомов, характерных для коронавируса, и причастность китайских военных к лаборатории.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором назвала утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

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