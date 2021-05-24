МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В Госдуме предложили повышать лимиты доходов самозанятых, подлежащие льготному налогообложению, при условии, что у работника есть дети. Об этом сообщает RT. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

С такой инициативой выступил депутат Василий Власов, он направил письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова.

Депутат напомнил, что в октябре 2020 года все регионы России стали участниками эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональную деятельность". В его рамках самозанятые могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% — при работе с ИП и юрлицами.

Был установлен лимит ежегодного дохода — 2,4 миллиона рублей. Превысив его, самозанятый не может пользоваться льготным налоговым режимом до конца календарного года.

При этом, как отметил Власов, этот лимит не учитывает такой аспект, как наличие или отсутствие у самозанятого детей. Многодетный самозанятый родитель, как и бездетный гражданин, вынуждены в равной степени выполнять условие о лимите дохода.

"В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 миллиона рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина", — говорится в письме.

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