МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Биометрические способы оплаты к 2030 году будут использоваться в России повсеместно, а пластиковыми картами и мобильными телефонами для оплаты товаров и услуг будут пользоваться заметно реже, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Visa: бесконтактные платежи в России выросли почти вдвое на фоне пандемии

"Основным форм-фактором станет биометрия. Мы думаем, что будет расти количество устройств, которые так или иначе принимают платежи. Биометрия проникнет и не будет требовать кого-либо, кто будет выполнять функции кассира. Это будут терминалы, оплата в которых будет происходить с помощью биометрии" — сказал Бернер, выступая на форуме Startup Village в Сколково.

"Вот, наверное, таким образом можно представить себе 2030 год. Не надо лететь на Луну, это будет у нас в России", — добавил он.

Популярность же пластиковых карт и оплаты с помощью мобильного телефона заметно снизится, предположил Бернер.

"Если говорить о QR — не уверен, что к 2030 году кто-то вспомнит о них. Мое представление — полное отсутствие пластика, карточки пластиковые к этому времени вряд ли будут нужны, может быть, останутся у некоторого количества людей, которые очень традиционные, не доверяют новым технологиям. Телефоны для оплаты, наверное, останутся, но тоже не будут основным средством платежа", — считает он.

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