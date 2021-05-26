МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объединить все законы, касающиеся природоохранной тематики, в Экологический кодекс.

"В основном законодательная база в сфере экологии сформирована, она отвечает современным реалиям и международному законодательству", — сказала парламентарий в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Одним из важнейших спикер СФ назвала закон об обращении с отходами, отметив также, что были внесены поправки в Лесной кодекс.

"Нужно свести все документы в Экологический кодекс, сделать его понятным и доступным", — полагает она. Матвиенко призывает газодобывающие компании "заняться Отечеством"

Матвиенко отметила, что нужны строгие законы для тех, кто допускает нарушения в отношении окружающей среды. Вместе с тем, по мнению сенатора, достаточно активно используется в этой сфере принцип "кнута", но недостаточно задействованы "все пряники".

"Мы недостаточно поощряем тех, кто внедряет "зеленые технологии", внедряет оборудование, снижающее экологическое воздействие на окружающую среду", — сказала она. По ее мнению, нужны более значительные стимулы, в том числе и налоговые, для тех предприятий, кто заинтересован в сохранении экологии. "Над этим нужно работать", — призвала спикер СФ.

Она подчеркнула, что реализация национального проекта "Экология" играет важную роль. "Мы приняли целый ряд документов, для реализации которых сейчас разрабатываются нормативные акты. Готовится очень важный законопроект о гарантиях конституционного права каждого гражданина иметь информацию о состоянии окружающей среды.

В повестке — подготовка закона об усилении финансовой ответственности предприятий, которые наносят экологический ущерб. Об этом говорил президент РФ в послании Федеральному собранию", — сказала Матвиенко.

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