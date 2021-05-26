МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Служба финансового уполномоченного в прошлом квартале получила рекордно низкое число жалоб российских потребителей на ОСАГО — чуть больше 31 тысячи, или на 27,7% меньше, чем в первом квартале прошлого года, сообщила в ходе круглого стола финомбудсмен Светлана Никитина. Страховщик научил, как понять, что ваш полис ОСАГО фальшивый

Подсчёты служба финансового омбудсмена ведёт с третьего квартала 2019 года. В целом же число всех обращений к финуполномоченному за первый квартал этого года снизилось на 10% — до 44,3 тысячи.

"Я хотела бы обратить внимание на снижение количества обращений на 10%. Основное влияние на снижение оказало ОСАГО. Количество обращений по ОСАГО снизилось на 27,7%", — сказала она.

Соответственно, доля ОСАГО среди всех других поводов для жалоб заметно снижается. Так, по итогам квартала доля обращений по поводу "автогражданки" в общем количестве обращений составила 70% против 87% годом ранее. Второе место занимают обращения в связи со страхованием жизни, от несчастных случаев и болезней — 15,6% от всех, или 6,9 тысячи. Далее следует каско — 3,2%, или 1,4 тысячи обращений, и страхование имущества — 1,7%, 772 обращения.

В целом в первом квартале потребители пожаловались на 102 страховщиков, 83 кредитные организации, 79 микрофинансовых, на 32 кредитных потребительских кооператива, восемь НПФ и четыре ломбарда. А средний размер требования, указанного в жалобе, составил 201,1 тысячи рублей.

Лидерами среди субъектов РФ по числу жалоб стали Краснодарский край, Башкирия и Москва, сохранившие свои позиции в этом антирейтинге с прошлого года. Выросло число обращений в Московской области и Татарстане. При этом число жалоб снизилось в Ростовской и Нижегородской областях. Впервые в первой десятке антирейтинга появились Новосибирская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

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