С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не приведёт к росту цен на товары и упаковку, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее она рассказала, что цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы.

"(Если) говорить о том, что может увеличиться стоимость товаров в случае, если будет установлен… запрет (на использование некоторых видов неперерабатываемого пластика — ред.), то мы таких опасений не разделяем", — сказала Абрамченко.

Согласно целям национального проекта "Экология", к 2030 году объем захоронения отходов должен сократиться на 50%.