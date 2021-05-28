2021-05-28T15:01:37+03:00
2021-05-28T15:01:37+03:00
2021-05-28T15:01:37+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210528/833782521.html
Власти оценили эффект от запрета на некоторые виды пластика
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не приведёт к росту цен на товары и упаковку, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она... ПРАЙМ, 28.05.2021
пластик, экология, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83378/23/833782335.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83378/23/833782335.jpg
https://1prime.ru/images/83378/23/833782334.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83378/23/833782334.jpg
https://1prime.ru/images/83378/23/833782322.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83378/23/833782322.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — ПРАЙМ. Запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не приведёт к росту цен на товары и упаковку, заявила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
Ранее она рассказала, что цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда могут быть запрещены в России, правительство готовит поправки в законы.
"(Если) говорить о том, что может увеличиться стоимость товаров в случае, если будет установлен… запрет (на использование некоторых видов неперерабатываемого пластика — ред.), то мы таких опасений не разделяем", — сказала Абрамченко.
Согласно целям национального проекта "Экология", к 2030 году объем захоронения отходов должен сократиться на 50%.