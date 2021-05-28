МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Упаковка, которую нельзя переработать, составляет треть бытовых отходов России, сообщили РИА Новости в Российском экологическом операторе (РЭО). В России хотят запретить ватные палочки

В РЭО напомнили, что с 2021 года во многих странах мира начал действовать запрет на одноразовые предметы из пластика: от палочек для перемешивания кофе до пакетов.

"В России отказ от предметов из одноразового пластика тоже будет логичным шагом. Ведь неперерабатываемая упаковка наносит наибольший экологический ущерб. И составляет упаковка не менее трети от всего объема ТКО (а это от 20 миллионов тонн отходов ежегодно!). Даже если в теории пластиковые трубочки можно переработать, то на практике это сделать нереально из-за сложности сбора сырья. Но всегда можно найти более экологичную альтернативу", — сказал Буцаев.

Он отметил, что запрет будет поэтапным, как и во всем мире.

"Чем сложнее переработать упаковку, тем выше ставка (экосбора — ред.). Со стороны цифровизации — нужно перейти на современные методы контроля отходообразования и утилизации. Для этого будет создана информационная система. С точки зрения культуры (а ведь обращение с отходами — это именно про нее) — будем заниматься просвещением и экообразованием. Это приоритетные направления", — приводит пресс-служба слова главы Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что запрет использования некоторых видов неперерабатываемого пластика не приведёт к росту цен на товары и упаковку.