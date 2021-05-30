МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, запланированного на 15 июня, в котором предлагается сообщить о решительном ответе на "модель негативного поведения" и "враждебные действия" России, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. На Украине призвали не допустить снятия санкций с "Северного потока-2"

Саммит ЕС-США пройдет в Брюсселе за день до саммита России и США в Женеве 16 июня, где президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", — цитирует агентство документ.

Агентство предполагает, что Евросоюз и США на саммите выступят против "репрессий России в отношении гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ" и заявят о более тесном экономическом сотрудничестве.

Согласно проекту, стороны могут заявить о сотрудничестве в противостоянии Китаю. Матвиенко назвала недопустимый инструмент торговых войн

"Мы будем тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках наших соответствующих многосторонних подходов к Китаю", — говорится в документе.

Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно. Санкции Запада против РФ в Москве называли контрпродуктивными. Власти РФ приняли ответные меры и взяли курс на импортозамещение.

Отношения обострились еще больше после обвинений Праги в адрес спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персона нон-грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны.

Кроме того, на Западе звучат заявления о якобы усилении "агрессивных действий" со стороны РФ на Украине. На что в Кремле заявили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать, а российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

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