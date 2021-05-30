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2021-05-30T02:45:01+03:00
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В Совфеде предложили платить пособия семьям, не получающим алименты
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В Совете Федерации предложили ввести выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума для семей, не получающих алименты от кормильца. Об этом пишут "Известия"... ПРАЙМ, 30.05.2021
совет федерации, пособия, новости, экономика, макроэкономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. В Совете Федерации предложили ввести выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума для семей, не получающих алименты от кормильца. Об этом пишут "Известия".
Соответствующая инициатива была выдвинута на круглом столе в верхней палате парламента. Предлагается выплачивать пособия из будущего алиментного фонда.
По словам председателя комитета Совфеда по социальной политике Инны Святенко, средства могли бы направляться в семьи, где воспитывается ребенок, на которого назначены алименты, но по каким-то обстоятельствам один из родителей не выполняет обязательства, и деньги в семью не поступают.
Она уточнила, что пока инициатива находится в стадии обсуждения, так как не определен источник финансирования этой выплаты.
По словам Святенко, дальнейшая работа по решению "алиментных вопросов" будет продолжена совместно с профильными министерствами и ведомствами.
"Необходим комплекс мер: от изменения отношения общества к такому явлению, как невыплата алиментов, до совершенствования федерального и регионального законодательства в этой сфере", — заявила сенатор.
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