МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Сотрудники столичного главка ФССП в рамках акции "Судебные приставы – детям" составили "портрет" среднестатистического должника по алиментам, проживающего в Москве. В Совфеде предложили платить пособия семьям, не получающим алименты

Акции "Судебные приставы – детям" пройдет в Москве 1 июня, в Международный день защиты детей.

Согласно статистическим данным, мужчины составляют большую часть должников по алиментам, всего лишь 9,5% среди должников — это женщины.

"Так, среднестатистический неплательщик алиментов в Москве – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет со средней суммой задолженности 226 тысяч рублей. Всего таких отцов насчитывается более 20 тысяч человек, что составляет 90,5% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства", — рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

При этом 42% неплательщиков алиментов получают зарплату, и с их источников дохода взыскиваются средства на содержание ребенка. В остальных случаях должники работают неофициально, имея редкие заработки, которые невозможно установить.

"Среди должников-москвичей насчитывается 339 человек, у которых задолженность превышает один миллион рублей. Эти должники находятся на особом контроле в службе судебных приставов", — отметили в ведомстве.

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