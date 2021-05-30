ЛОНДОН, 30 мая — ПРАЙМ. Разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории, пишет газета Times со ссылкой на источники. Онищенко оценил версии происхождения коронавируса

Согласно изданию, западные службы разведки, в том числе британская, считали маловероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. По данным источников, была проведена переоценка, теперь утечка из лаборатории считается "возможной".

Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен считают, что нашли доказательства лабораторного происхождения коронавируса SARS-CoV-2, которые описали в статье. Авторы исследования заявили, что обнаружили ряд особенностей коронавируса, указывающие на то, что имела место "целенаправленная манипуляция".

ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного — эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения COVID через охлажденные продукты.

США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение США опубликовать доклад о происхождении COVID-19, назвал это политической игрой и попыткой свалить вину на других. По его словам, то, что США пытаются позволить разведслужбам сделать научные выводы, лишь говорит о том, что США не интересует правда.

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