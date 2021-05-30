МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Большинство россиян имеют до двух детей, при этом многие не планируют новых прибавлений в семье из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия "второй половинки", говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ узнало об инициативе Голиковой расширить применение маткапитала

По данным аналитиков, большинство россиян имеют до двух детей. Так, 36% опрошенных женщин и 39% мужчин сообщили, что у них пока есть только один ребенок. При этом у 33% женщин и 27% мужчин — двое детей. Лишь 5% женщин и 4% мужчин сообщили, что у них в семье три и более детей.

Бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин: причем в Москве и Московской области бездетных мужчин оказалось значительно больше, чем бездетных женщин — 26% против 16%. Не планируют больше заводить детей ни при каких условиях 37% женщин и 29% мужчин.

"Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие "второй половинки" (10% женщин и 14% мужчин)", — выяснили эксперты.

Кроме того, 5% женщин и 8% мужчин заявили о нехватке свободного времени. Только 4% женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие отцовского признали 3% мужчин.

Банк проводил исследование 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Читайте также:

Юрист предупредил, что возврат маткапитала не избавит от проблем с опекой