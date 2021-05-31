МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Верхние строчки рейтинга социально-экономического развития регионов России за прошлый год заняли Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область, свидетельствует исследование РИА Новости. Названы регионы с наименьшим давлением на бизнес

Одиннадцатый рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ, подготовленный экспертами РИА Новости, построен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Как поясняют составители рейтинга, его результаты позволяют судить об уровне с экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2020 года.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЙТИНГА

Методика составления рейтинга основана на объединении и оценке различных показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые критерии были условно разделены на четыре группы. В первую вошли показатели масштаба экономики — объём производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, скорректированные на индекс бюджетных расходов, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли. Названы российские регионы, лидирующие по вводу жилья

Вторую группу составили показатели эффективности экономики — объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, уровень собираемости налогов.

В третьей группе оказались показатели бюджетной сферы — доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объёме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета, отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к расходам консолидированного бюджета.

В четвертую группу вошли показатели социальной сферы — отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения в возрасте 15 – 59 лет, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл регионов по каждому показателю, на втором – рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем – интегральный рейтинговый балл. Рейтинговый балл по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Наилучшее и максимально возможное значение показателя рейтингового балла – 100, наихудшее – 1. Рейтинговый балл по каждой группе факторов определён как среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг – как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.

СИТУАЦИЯ УХУДШИЛАСЬ

Результаты рейтинга показывают, что ситуация в большинстве регионов ухудшилась по сравнению с результатами 2019 года. Как отмечают эксперты, свою роль сыграли сложные условия, такие как ограничения, связанные с пандемией коронавируса, и неблагоприятная конъюнктура сырьевых рынков, в которых развивалась российская экономика. Названы регионы-лидеры по объему вкладов населения

Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов снизилось с 42,7 балла по итогам 2019 года, до 38,9 балла, а медианное значение – с 42 до 36,9 (диапазон значений от 1 до 100 баллов). Интегральный рейтинг снизился у 79 регионов, а вырос только у шести. Число регионов, интегральный рейтинг которых превышает 50 баллов, снизилось с 24 по итогам 2019 года до 20 по итогам 2020 года, при этом число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов выросло с 9 до 16.

По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга существенно не изменился. Как и раньше, верхние строчки списка преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности. На последних строчках оказались регионы с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Лидерами первой десятки, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг превышает 80 баллов. Еще у двух регионов – Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области интегральный рейтинг по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Республики Татарстан вплотную приближается к этому уровню. Названы регионы с самым высоким спросом на ипотечные кредиты

В первую десятку рейтинга также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Ленинградская область, Красноярский и Краснодарский края. По сравнению с 2019 годом состав первой десятки практически не изменился, за исключением Тюменской области, которая опустилась с 10-го места на 11-е, уступив свое место Красноярскому краю, который поднялся с 12-го на 9-е место.

Как отмечают эксперты, регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне, позволяет аналитикам утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе. Являясь лидерами социально-экономического развития, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП.

Состав нижней части рейтинга также продемонстрировал стабильность, отмечают эксперты. В последнюю десятку рейтинга входят Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкарская, а также Чукотский автономный округ. По сравнению с предыдущим годом состав замыкающей десятки также изменился всего на один регион – последнюю десятку покинул Камчатский край, а вошла в ее состав Республика Хакасия, которая опустилась с 74-го на 78-е место.

В средине рейтинга позиции большинства регионов также существенно не изменились, более чем на пять мест сдвинулись позиции только у 12 регионов, среди которых у пяти регионов позиции повысились и у семи снизились.

ЛИДЕРЫ РОСТА

Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Мурманская область (+15 мест), Магаданская область (+11), Камчатский край (+8) и Республика Дагестан (+8). Названы лидеры рейтинга регионов по вовлеченности людей в малый бизнес

У Мурманской области, которая поднялась с 36-го на 21е место, значение интегрального рейтинга повысилось на три балла. Эксперты объясняют это увеличением объема отгруженных товаров и услуг в основном за счет роста в обрабатывающем секторе, что в свою очередь связано с увеличением производства рафинированного никеля Кольской горно-металлургической компанией по новой технологии хлорного выщелачивания, а также с запуском новой технологии производства драгоценных металлов.

Также существенный вклад внес строительный сектор региона. Объем строительных работ в Мурманской области вырос в 2020 году на 21%, тогда как в целом по стране – всего на 0,1%. Кроме того, в области выросли инвестиции в основной капитал, увеличились доходы консолидированного бюджета, несколько снизилась долговая нагрузка.

Улучшению позиций Магаданской области, как поясняют аналитики, способствовал рост объемов отгруженных товаров, в частности по сравнению с 2019 годом зафиксирован рост отгрузки по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" и "Обрабатывающие производства", а также в строительстве. В 2020 году Магаданская область увеличила добычу золота на 6% до 49 тонн. Кроме того, в 2020 году в области выросли инвестиции в основной капитал, повысились доходы консолидированного бюджета и снизился уровень долговой нагрузки.

В Камчатском крае увеличились инвестиции в основной капитал, выросли доходы бюджета, повысилась доля прибыльных предприятий, улучшилось отношение денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.

Росту позиций в рейтинге Республики Дагестан способствовало увеличение инвестиций в основной капитал, рост доходов консолидированного бюджета, снижение уровня долговой нагрузки. Кроме того, по многим показателям, по которым зафиксировано ухудшение, темпы снижения были ниже, чем в других регионах, что также позволило республике улучшить позиции в рейтинге.

ПОТЕРЯ ПОЗИЦИЙ

Наиболее существенно снизились позиции у Кемеровской, Ульяновской, и Новгородской областей, на 18, 9 и 8 мест соответственно. Значение интегрального рейтинга данных регионов также снизилось довольно существенно – более чем на пять баллов. У Кемеровской области значение интегрального рейтинга упало на 12,9 пункта, что и повлияло на перемещение области в рейтинге с 21-го до 39-го места. Назван город, где быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

Эксперты подчеркивают, что в 2020 году ухудшились почти все показатели, учитываемые при расчете рейтинга. Среди наиболее значимых факторов можно назвать сокращение объема отгруженных товаров и услуг — в значительной степени за счет снижения в добывающей отрасли из-за падения добычи угля, снижение налоговых и неналоговых доходов бюджета, рост уровня долговой нагрузки, сокращение доли прибыльных предприятий, рост уровня безработицы и ряд других факторов.

Значение интегрального рейтинга Ульяновской области снизилось по сравнению с 2019 годом на 7,9 пункта. Такая динамика связана с ухудшением многих показателей. В частности, в 2020 году в Ульяновской области сократился объем отгруженных товаров и услуг в значительной степени за счет снижения объема отгруженных товаров по виду деятельности "обрабатывающие производства". Кроме того, в области снизилась доля прибыльных предприятий, увеличился объем государственного долга и долговая нагрузка, повысился уровень безработицы. В то же время в качестве позитивного фактора эксперты называют увеличение доходов консолидированного бюджета области.

У Новгородской области в 2020 году значение интегрального рейтинга снизилось на 5,9 пункта, в результате чего она опустилась на 8 мест. Среди негативных факторов можно назвать сокращение инвестиций в основной капитал, рост долговой нагрузки, повышение дефицита бюджета, рост уровня безработицы, увеличение младенческой смертности и ряд других. В то же время в 2020 году на 15% выросли доходы консолидированного бюджета области, увеличился объем работ по виду деятельности строительство и улучшился рад других показателей.

Как прогнозируют эксперты, в 2021 году по мере постепенного восстановления экономики после кризисного периода можно ожидать улучшения экономических показателей в большинстве регионов, что будет способствовать повышению рейтинговых баллов. В то же время, что касается распределения регионов в рейтинге, то по итогам 2021 года, скорее всего, оно существенно не изменится, в особенности в его верхней и нижней частях, говорят эксперты.

Читайте также:

Названы регионы-лидеры по расходам на социальную сферу