МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий предельное количество часов переработки при ненормированном рабочем дне и предусматривающий необходимость точного учета "переработанного" времени для установления длительности дополнительного отпуска, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Юрист рассказала, кого нельзя привлечь к работе сверхурочно

Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ, предусматривающие установление предельного количества часов переработки при ненормированном рабочем дне – не выше 120 часов в год, необходимость точного учета времени, фактически отработанного каждым работником за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня и установление длительности дополнительного отпуска.

Одновременно предусмотрено исключение применения таких положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным. Отмечается, что особенности применения ненормированного рабочего дня в их отношении могут устанавливаться учредительными документами юридического лица, локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц. Трудовые договоры россиян станут электронными

Также поясняется, что в отличие от сверхурочных работ, предполагающих повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена.

При этом законодательно, как говорится в пояснительной записке, не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Так, трехдневный отпуск может получить как работник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который значительно "переработал".

Авторы законопроекта подчеркивают, что часто трудовые споры между работником и работодателем возникают не из-за ненормированного рабочего дня, а по причине отсутствия учета фактически отработанного времени.

Кроме этого, в документе поясняется, что, как следует из опубликованного в мае 2021 года доклада Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, увеличение продолжительности рабочей недели с 35-40 часов до 55 часов увеличивает риск развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%.

По мнению авторов законопроекта, принятие документа позволит защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья.

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