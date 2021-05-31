МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Экономика России в 2021 году покажет восстановительный рост на 3,5%, заявил РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Составлен рейтинг социально-экономического развития регионов за 2020 год

"Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале этого года", — сказал он в интервью в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Прогноз АКРА оказался оптимистичней ожиданий МЭР и Всемирного банка. Так, Минэкономразвития ожидает, что ВВП РФ по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%.

При этом Сухов отметил, что структура ВВП вряд ли будет такой же, как до пандемии, — в "одну и ту же реку два раза не войдешь".

Он прогнозирует, что добыча нефти и связанные с ней отрасли в годовом выражении, скорее всего, пока не выйдут на докризисные объемы производства. "Судя по всему, это случится ближе к 2023 году. Восстановление экономик после пандемии сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что неизбежно окажет влияние на структуру инвестиций и производства", — полагает глава АКРА.

"Не стоит забывать и негативное влияние роста смертности, снижение образовательных стандартов, мобильности рабочей силы – словом всего, что мы называем "демографический след" пандемии. Если в 2021 году мы оцениваем негативное влияние этого комплекса факторов на уровень потенциального ВВП в 0,2-0,9%, то к 2030 году оно снизится, по нашим ожиданиям, до 0,05–0,2% ВВП. Полностью "демографический след" сойдет на нет только через 15-20 лет", — полагает он.

"При этом основные преимущества России с точки зрения сопоставления с другими странами – прежде всего, в сфере бюджетной устойчивости и низкой величины долга – необходимо тщательно оберегать", — заключил Сухов.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru 31 мая в 10.00 мск.

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