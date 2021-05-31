ПЕКИН, 31 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в мае замедлился до 51 пункта против 51,1 в апреле, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического управления КНР. Рост экономической активности в Китае замедлился в апреле

Показатель мая оказался незначительно хуже ожиданий экспертов, которые прогнозировали, что индекс останется на уровне апреля — 51,1 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Поясняется, что PMI крупных предприятий в мае составил 51,8 против 51,7 в апреле, PMI средних вырос до 51,1, что на 0,8 процентных пункта выше, чем в прошлом месяце; при этом PMI малых предприятий за месяц снизился на два процентных пункта, составив 48,8 пункта.

Итоговый PMI в промышленном секторе рассчитывается из пяти ключевых показателей. Индекс производства вырос на 0,5 процентных пункта по сравнению с апрелем и составил 52,7 пункта, индекс новых заказов также снизился на 0,7 процентных пункта, остановившись на отметке 51,3, что свидетельствует о некотором падении спроса на промышленном рынке.

Индекс сырьевых запасов в мае незначительно снизился на 0,6 процентных пункта – до 47,7, это указывает на сокращение запасов основных видов сырья промышленного сектора. Индекс занятости упал на 0,7 процентных пункта по сравнению с апрелем и составил 48,9 пункта, это указывает на снижение тенденции к увеличению набора рабочей силы предприятиями обрабатывающей промышленности.

Тем временем индекс поставок сырья в мае по сравнению с апрелем упал на 1,1 процентных пункта – до 47,6, индекс опустился ниже порогового значения в 50 пунктов, что указывает на замедление сроков поставок сырья.

Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в мае ускорился после замедления месяцем ранее и достиг отметки 55,2 пункта.

За месяц PMI сферы услуг ускорился на 0,3 пункта с 54,9 в апреле.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе как тяжелая промышленность. Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Читайте также:

Экономика Китая в апреле продолжила восстановление