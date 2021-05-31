МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Более трети россиян считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц, а еще треть оценили эти затраты в 30-50 тысяч рублей, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Собянин увеличил возраст молодых семей для получения допвыплат на ребенка

"Около 35% россиян назвали достойным бюджетом на одного ребенка 15-30 тысяч в месяц. По мнению еще 33%, эта сумма составляет от 30 до 50 тысяч рублей", — отметили аналитики.

Каждый пятый россиянин полагает, что на достойное содержание ребенка требуется от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а 8% респондентов считают, что на это нужно свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

При этом 6% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно 15 тысяч рублей в месяц – суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.

Банк проводил исследование 18-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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