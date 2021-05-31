МОСКВА, 31 мая – ПРАЙМ. В Общественной палате предложили обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах, сообщает RT. В России предлагают увеличить "налог на богатых"

С соответствующей инициативой выступил член ОП Султан Хамзаев, направив письмо на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Он отметил, что недавнее нападение на гимназию в Казани, по версии следствия, совершил 19-летний молодой человек, учащийся, нигде не работающий, не получающий официального заработка.

"При этом аналогичный портрет злоумышленника мы имели и три года назад во время нападения и массового убийства учащихся в Керченском политехническом колледже. Тогда это был 18-летний молодой человек, также не имевший опыта трудовой деятельности", — написал общественный деятель.

Однако и в первом, и во втором случае молодые люди смогли получить разрешение на покупку оружия. Не располагая какими-то существенными средствами, к тому же неясного происхождения, они оплатили пошлины, курсы подготовки, купили дорогостоящее огнестрельное оружие, значительный запас патронов.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности", — говорится в письме.

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