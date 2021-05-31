МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило оградить органы управления публичными акционерными обществами (ПАО) от "недобросовестных" представителей, в том числе людей с непогашенной судимостью, следует из представленного ведомством на портале раскрытия правовой информации проекта поправок в закон "Об акционерных обществах".
Министерство в своём законопроекте предлагает повысить требования к членам совета директоров, директорам и членам правления публичных компаний.
В частности, у кандидатов на такие должности не должно быть неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления. Не подходят, согласно документу, и кандидаты, получившие обвинительный приговор за совершение умышленного преступления, но без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования.
Также, согласно законопроекту, не будут иметь права на эти руководящие позиции в ПАО привлеченные к ответственности за неправомерные действия при банкротстве юрлица. Также кандидат не должен быть дисквалифицирован и не может иметь отказа в государственной регистрации юридического лица в течение предшествовавших трех лет.
Если же факты несоответствия всем этим требованиям к руководству публичных обществ будут выявлены после фактического назначения кандидатов на должности, они должны быть уволены в течение месяца, указывает министерство, и также предлагает считать члена совета директоров выбывшим из его состава со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда против него.
https://1prime.ru/state_regulation/20210531/833800674.html