МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Минэкономразвития предложило оградить органы управления публичными акционерными обществами (ПАО) от "недобросовестных" представителей, в том числе людей с непогашенной судимостью, следует из представленного ведомством на портале раскрытия правовой информации проекта поправок в закон "Об акционерных обществах". Названы доходы сотрудников Минфина и Минэкономразвития России

Министерство в своём законопроекте предлагает повысить требования к членам совета директоров, директорам и членам правления публичных компаний.

В частности, у кандидатов на такие должности не должно быть неснятой или непогашенной судимости ‎за совершение умышленного преступления. Не подходят, согласно документу, и кандидаты, получившие обвинительный приговор за совершение умышленного преступления, но без назначения наказания ввиду истечения срока давности уголовного преследования.

Также, согласно законопроекту, не будут иметь права на эти руководящие позиции в ПАО привлеченные к ответственности за неправомерные действия при банкротстве юрлица. Также кандидат не должен быть дисквалифицирован и не может иметь отказа в государственной регистрации юридического лица в течение предшествовавших трех лет.

Если же факты несоответствия всем этим требованиям к руководству публичных обществ будут выявлены после фактического назначения кандидатов на должности, они должны быть уволены в течение месяца, указывает министерство, и также предлагает считать члена совета директоров выбывшим из его состава со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда против него.