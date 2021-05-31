МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Продажи огнестрельного оружия в США в первом квартале 2021 года подскочили на 18% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на фоне пандемии и роста насилия в стране, сообщает газета New York Times. В Общественной палате предложили новое требование для лицензии на оружие

По данным агентства Trace, только в январе 2021 года американцы приобрели более 2,3 миллиона единиц огнестрельного оружия, что является самым высоким показателем с июля прошлого года.

Резкое увеличение продаж происходит на фоне роста преступности и инцидентов со стрельбой в США. Только на прошлой неделе в США произошли два случая массовой стрельбы. В Калифорнии погибли восемь человек, по данным местный полиции, устроивший стрельбу хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия и примерно 22 тысячи боеприпасов. При стрельбе в Майами два человека погибли, более 20 пострадали. В марте в Колорадо выходец из Сирии, гражданин США Ахмад аль-Исса застрелил 10 человек, в том числе полицейского.

Согласно информации Trace, постепенный рост продаж огнестрельного оружия начался еще в 2013 году после массовой стрельбы в начальной школе "Сэнди-Хук". В 2020 году на фоне пандемии продажи резко подскочили и выросли на 64% по сравнению с предыдущем годом, причем отмечается, что оружие приобрели около 17 миллионов человек. Пик активности пришелся на июнь, когда по стране прокатилась волна протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

По данным Северо-Восточного университета и Гарвардского исследовательского центра, примерно пятая часть граждан США, которые приобрели оружие в прошлом году, стали его владельцами впервые в жизни. Кроме того, половину из них составили женщины. Результаты исследования также показали, что почти 40% американских семей владеют огнестрельным оружием. При этом, по результатам опроса General Social Survey, в 2016 году этот показатель достигал лишь 32%.

"В начале пандемии было столько же продаж оружия, сколько и туалетной бумаги… Американцы ведут гонку вооружений сами с собой", — заявил действующий член городского совета Лос-Анджелеса Маркис Харрис-Доусон.

По словам сотрудника склада оружия в штате Вирджиния Томаса Харриса, с марта прошлого года изменились и сами клиенты, среди покупателей появилось больше офисных работников, которые никогда до этого не держали в руках оружие. От также отметил, что цель покупки заключалась в том, чтобы хранить оружие дома для безопасности.