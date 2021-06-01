МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Государственный долг России за первый квартал 2021 года увеличился на 741,3 миллиарда рублей и составил 19,7 триллиона рублей, или 17% ВВП, говорится в аналитической записке Счетной палаты. Центробанк оценил влияние возможных санкций на госдолг России

"По предварительным данным, за первый квартал 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 741 290,4 миллиона рублей, или на 3,9%, и по состоянию на 1 апреля 2021 года составил 19 681 692,6 миллиона рублей (17% прогнозируемого объема ВВП)", — говорится в документе.

Внутренний долг РФ увеличился на 683 миллиарда рублей, или на 4,6%, до 15,434 триллиона рублей. Его доля в общем объеме российского госдолга выросла с 77,9% до 78,4%.

Внешний долг на 1 апреля составил 56,1 миллиарда долларов, снизившись на 598,3 миллиона долларов, или на 1,1% по сравнению с показателем на 1 января. При этом в рублевом эквиваленте внешний долг увеличился с начала года на 58,3 миллиарда рублей, или на 1,4%, составив 4,247 триллиона рублей.

В структуре внутреннего долга России по видам долговых обязательств преобладают ОФЗ-ПД со сроками погашения в 2021-2044 годах (59,8%), ОФЗ-ПК со сроками погашения в 2022-2034 годах (32%) и ОФЗ-ИН со сроками погашения в 2023-2030 годах (4,5%).

Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за январь-март 2021 года выросли на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 238,5 миллиарда рублей, указывает Счетная палата.

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