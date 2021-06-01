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Мень покинул должность аудитора Счетной палаты
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В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур... ПРАЙМ, 01.06.2021
михаил мень, счетная палата, совет федерации, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев.
"В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением", — сказал он на заседании бюджетного комитета Совфеда.