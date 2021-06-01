МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. В Совет Федерации поступило представление президента РФ о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты, сообщил полпред президента в Совфеде Артур Муравьев. США продали захваченную у Ирана нефть

"В Совет Федерации внесено представление президента об освобождении Михаила Меня в связи с его личным заявлением", — сказал он на заседании бюджетного комитета Совфеда.