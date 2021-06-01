МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Банк России составил список компаний с признаками нелегальной деятельности, в него вошли более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, сообщается на сайте регулятора.

"В список включено более 1,8 тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг", — говорится в сообщении.

Как отмечает ЦБ, публикация списка направлена на защиту интересов потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями. Поясняется, что регулятор выявляет нелегальных участников на финрынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций.

Добавляется, что сейчас в списке находятся компании, выявленные начиная с 2020 года, информация будет регулярно обновляться. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги. Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,24 рубля

"Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков. В то же время мы надеемся на поддержку и активность самих граждан. Если вы или ваши близкие столкнулись с мошенничеством на финансовом рынке или даже просто узнали о таких компаниях — не молчите. Сообщайте об этом в правоохранительные органы и в Банк России. Такая информация поможет нам противодействовать нелегальным организациям более эффективно, и на ранней стадии предупредить людей", — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя ЦБ Сергея Швецова.