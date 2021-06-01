МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Темпы роста расходов россиян на неделе с 24 по 30 мая относительно допандемического периода достигли рекордного показателя − 7,2%, выяснили аналитики аналитического портала Сбербанка "СберИндекс". Мантуров: ситуация с ценами на продукты в России более-менее стабильна

"На неделе с 24 по 30 мая 2021 года наблюдалось дальнейшее ускорение динамики расходов россиян. Темпы роста относительно допандемического периода достигли 7,2%. Это новый рекорд, который во многом обусловлен дальнейшим восстановлением рынка труда и доходов", — подсчитали аналитики.

По их мнению, такие темпы роста во многом обусловлены восстановлением рынка труда и доходов. В секторе услуг динамика трат позволяет говорить о практически полном восстановлении потребления, отметили эксперты.

"Прирост сконцентрирован в секторе услуг (+5% к допандемическим уровням против +2,2% неделей ранее). По итогам прошедшей недели динамика трат здесь приблизилась к показателям продовольственной розницы, что подразумевает практически полное восстановление всех основных направлений потребительских трат после пандемии. Однако потребуется ещё несколько недель наблюдений для подтверждения устойчивости этого тренда", — в то же время отмечают в "СберИндексе".