МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-май текущего 2021 года выросло на 35,762 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Больше всех разбогател основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов. Его состояние выросло на 5,73 миллиарда долларов и составляет 28,8 миллиарда.

Помимо этого выросло состояние главного бенефициара НЛМК Владимира Лисина: на 5,43 миллиарда долларов, до 29,3 миллиарда.

На первом месте среди российских богачей находится один из главных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин. Он стал богаче на 3,81 миллиарда долларов, его состояние оценено в 33,8 миллиарда.

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