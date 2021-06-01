МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект о конвертируемом займе, направленный на стимулирование вложений в инвестиционные проекты на их начальном этапе — стартапы, на рассмотрение Думы его планируется вынести 8 июня.

Документ предусматривает заключение договора конвертируемого займа, который позволяет привлечь инвестиции на начальном этапе проекта. Такой инструмент позволяет привлечь финансирование за короткий срок и по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получает гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании, пояснял ранее один из его авторов, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Более 95% вложений в стартапы в России приходится на сферу ИИ

Механизм конвертируемого займа предполагает, что компания-заемщик к определенному сроку или при ряде условий вернет деньги с процентами или передаст инвестору долю в капитале.

Выгода этого для инвесторов объяснялась тем, что это не обязывает их сразу же приобретать долю в компании, а компания может осуществлять проект без вмешательства посторонних лиц. Конвертация осуществляется по выбору инвестора, а если его что-то не устраивает в темпах или направлении развития компании, инвестору возвращается долг в соответствии с условиями договора займа, говорится в документе.

Законопроект позволит создать эффективный и прозрачный механизм венчурных инвестиций, что будет стимулировать вложения в высокотехнологичные проекты в РФ, считают его авторы. "Прежде всего, речь идет об интернет-компаниях, IT-компаниях, высокотехнологичных компаниях. И, соответственно, те самые венчурные инвестиции, на которых подняли во многих странах вот эту отрасль, они будут доступны и здесь", — заявил на заседании глава комитета Николай Николаев.

УЧТЁННЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ЗАКОНОПРОЕКТУ

При этом к законопроекту, по словам Николаева, был ряд замечаний, но ко второму чтению они устранены.

"Прежде всего, предусмотрели, что договор конвертируемого займа будет вступать в силу сразу при его заключении в соответствии с Гражданским кодексом", — сообщил Николаев. При этом из законопроекта исключены положения о том, что в уставе общества–заемщика могут быть предусмотрены специальные права заимодавца, например, право блокировать отдельные решения общего собрания акционеров: для заключения договора конвертируемого займа необходимо будет получить предварительное согласие всех акционеров.

Кроме того, редакция первого чтения касалась любых сфер деятельности, а ко второму чтению введен ряд ограничений, продолжил Николаев. "Здесь мы немножко ограничили… и установили, что есть запрет на привлечение конвертируемых займов для всех финансовых организаций (и кредитных, и некредитных), для обществ, которые имеют стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и для акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, с долей участия государства в капитале более 25%", — пояснил он.

Также внесены поправки, которые обеспечивают защиту и доступ к информации о маркировке товаров, о факте регистрации в информационной системе товаров с товарными знаками, что тоже очень важно для стартапов, подчеркнул депутат.