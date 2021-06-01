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Индекс деловой активности в промышленности США вырос лучше прогноза
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Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 01.06.2021
индекс деловой активности, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста индикатора до 60,9%.