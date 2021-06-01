МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста индикатора до 60,9%.