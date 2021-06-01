2021-06-01T17:06:30+03:00

2021-06-01T17:06:30+03:00

2021-06-01T17:06:30+03:00

2021

https://1prime.ru/state_regulation/20210601/833814610.html

Индекс деловой активности в промышленности США вырос лучше прогноза

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https://россиясегодня.рф

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 01.06.2021

индекс деловой активности, новости, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60