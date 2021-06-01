МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мошенники воспользовались любовью жителей страны к пицце и возможностью её заказать дистанционно и стали создавать фишинговые сайты, целую серию которых выявил Сбербанк, заявил зампред правления этой кредитной организации Станислав Кузнецов. Сбербанк сообщил о снижении активности телефонных мошенников из тюрем

"Мошенники очень быстро научились приспосабливаться, как только они чувствуют какую-то лазейку, это сразу происходит. Например, почувствовали, что в последнее время очень многие стали заказывать пиццу… Целая серия фишинговых сайтов с "заказом пиццы" прямо вот сейчас существует. Она возникла буквально за последние пару недель. Целая такая индустрия фишинговых сайтов, чтобы "разводить" тех, кто любит заказывать пиццу", — сказал он, выступая в Санкт-Петербургском горном университете.

"Не реагировать на это нельзя, уверен, что кто-то должен это отслеживать, реагировать очень быстро на то, что происходит", — подчеркнул зампред правления Сбербанка.