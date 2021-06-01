2021-06-01T18:04:35+03:00
2021-06-01T18:04:35+03:00
2021-06-01T18:04:35+03:00
2021
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Сбербанк выявил целый ряд мошеннических сайтов "заказа пиццы"
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Мошенники воспользовались любовью жителей страны к пицце и возможностью её заказать дистанционно и стали создавать фишинговые сайты, целую серию которых выявил Сбербанк, заявил... ПРАЙМ, 01.06.2021
мошенничество, сбербанк, новости, технологии, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Мошенники воспользовались любовью жителей страны к пицце и возможностью её заказать дистанционно и стали создавать фишинговые сайты, целую серию которых выявил Сбербанк, заявил зампред правления этой кредитной организации Станислав Кузнецов.
"Мошенники очень быстро научились приспосабливаться, как только они чувствуют какую-то лазейку, это сразу происходит. Например, почувствовали, что в последнее время очень многие стали заказывать пиццу… Целая серия фишинговых сайтов с "заказом пиццы" прямо вот сейчас существует. Она возникла буквально за последние пару недель. Целая такая индустрия фишинговых сайтов, чтобы "разводить" тех, кто любит заказывать пиццу", — сказал он, выступая в Санкт-Петербургском горном университете.
"Не реагировать на это нельзя, уверен, что кто-то должен это отслеживать, реагировать очень быстро на то, что происходит", — подчеркнул зампред правления Сбербанка.