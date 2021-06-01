МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Экспорт пшеницы из РФ в 2021-2022 сельскохозяйственном году (начинается 1 июля) может составить 36,6 миллиона тонн, что примерно на 2,9% ниже оценок сезона 2020-2021 сельхозгода (37,7 миллиона тонн), прогнозирует аналитический центр "Совэкон".

Более низкие, чем в завершающемся сезоне, оценки объема этого вывоза основаны на ожиданиях меньшего урожая пшеницы в РФ — 80,9 миллиона тонн против 85,9 миллиона годом ранее. Кроме того, эксперты предполагают рост внутреннего потребления кормов на фоне увеличивающего объема производства в животноводческом секторе и отмечают, что фермеры в первой половине сезона снижали темпы продаж из-за сохраняющихся надежд на отмену экспортных пошлин.

Среди предпосылок для снижения объемов вывоза — и ужесточение конкуренции на рынке пшеницы с Евросоюзом и Украиной при ожидаемом росте производства в этих странах: минсельхоз США (USDA) ожидает, что ЕС увеличит производство пшеницы на 8 миллионов тонн, до 134 миллионов, сам же "Совэкон" прогнозирует новый урожай на Украине на уровне 28,6 миллиона тонн, что на 3,7 миллиона выше, чем в прошлом сезоне.