МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требует закон, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ разработан в целях дополнительной защиты потребителей при сборе и обработке их персональных данных.

Законопроект устанавливает с 1 марта 2022 года административную ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, который отказался предоставить свои персональные данные в случаях, когда закон этого не требует. Штраф за такое нарушение для должностных лиц предлагается в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч.

Кабмин обращает внимание, что "в условиях значительного роста глобального рынка больших данных и развития интернет-технологий, рассчитанных на целевого потребителя, отмечается существенный рост обращений потребителей, содержащих жалобы на действия продавцов (исполнителей), которые требуют от потребителя предоставить свои персональные данные, угрожая ему отказом в заключении, исполнении, изменении и расторжении договора купли-продажи, оказания услуг (выполнения работ)".

При этом гражданско-правовые способы защиты права потребителя неэффективны, что получило отражение в экспертном мнении на X Международной конференции "Защита персональных данных", состоявшейся 7 ноября 2019 года в городе Москве, напоминает правительство.

В пояснительной записке к законопроекту указывается на типичные нарушения, выявляемые Роспотребнадзором в ходе проверок. К ним относятся: несоответствие содержания письменного согласия субъекта персональных данных на их обработку требованиям законодательства РФ; обработка избыточных персональных данных по отношению к заявленным целям их обработки; нарушение права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем его ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными.