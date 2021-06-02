С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Главное экономическое событие в РФ с начала пандемии COVID-19 – Международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге, со 2 по 5 июня здесь соберутся представители деловых кругов для обсуждения ключевых экономических вопросов. В МИД рассказали, каких зарубежных гостей ждут на ПМЭФ

Форум традиционно пройдет в КВЦ "Экспофорум" при строгом соблюдении мер эпидбезопасности по предупреждению распространения COVID-19 с учетом требований ВОЗ.

В рамках ПМЭФ традиционно пройдут сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". В этом году одна из них будет посвящена рискам санкций для мировой финансовой системы и бизнеса. В ней, в частности, примут участие замминистра финансов РФ Владимир Колычев, постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, гендиректор Банка развития Катара Абдулазиз Нассер аль-Халифа. Еще одна "валдайская" сессия пройдет по теме "Право на частную жизнь в мире Big Data".

Как заявил накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, предельное количество участников мероприятия в этом году составит 5 тысяч человек, что не превысит безопасной вместимости площадки.

В рамках деловой программы запланировано свыше 100 дискуссий, традиционно посвященных вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки.

Центральное событие ПМЭФ – очное участие президента России Владимира Путина в пленарном заседании.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Деловую программу откроет директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, которая проведет на полях форума рабочий завтрак для представителей СМИ, которые признаны в России иноагентами. Спрогнозирован показатель роста российской экономики в 2021 году

В рамках деловой программы запланированы бизнес-диалоги России с США, Германией, Францией, Италией, Швецией, Финляндией, Японией, Латинской и Северной Америкой, Африкой. Запланировано обсуждение перспектив экономического сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, а также риски санкций для мировой финансовой системы и международного бизнеса.

Одной из ключевых тем ПМЭФ станет поддержка и реализация инвестиционных проектов. На площадке форума будет представлен ежегодный Национальный рейтинг состояния инвестклимата в российских регионах.

Кроме этого, планируется обсудить модернизацию национальных систем здравоохранения после пандемии и выстраивание системы оперативной медпомощи гражданам, генетические технологии и персонализированную медицину.

Отдельное внимание будет уделено реализации пакета стратегических документов по развитию Арктики, а также "зеленой повестке", энергетике будущего и технологиям 5G и Big Data.

На одной из сессий форума обсудят опыт России по проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и подготовку Катара к ЧМ-2022.

ПУТИН И ВЫСОКИЕ ГОСТИ

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании форума. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. ПМЭФ – это первое событие такого масштаба после начала пандемии COVID-19, в котором глава российского государства участвует в очном формате. СМИ рассказали о предстоящем выступлении Путина на ПМЭФ

После выступления на пленарной заседании глава государства примет участие в модерируемой дискуссии. На полях мероприятия Путин также поговорит с журналистами мировых информационных агентств, бизнесменами и инвесторами.

Приглашенные иностранные лидеры — федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц и эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани примут участие в пленарном заседании форума дистанционно.

ПМЭФ планирует посетить министр-делегат по вопросам капитального строительства и стратегических инвестиций при администрации президента ЦАР Паскаль Коягбеле. Делегацию Ирана возгласит министр энергетики страны Ирана Реза Ардаканиан.

Участниками Петербургского международного экономического форума станут также глава Total Патрик Пуянне, глава Wintershall Dea Марио Мерен, президент Siemens Energy AG Кристиан Брух и президент Всемирного экономического форума Берге Бренде.

Сценарии развития мировой энергетики на площадке форума обсудят три лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини, Рае Квон Чунг и Родни Джон Аллам.

Президент России обратился к правительству страны и губернаторов с просьбой максимально использовать ПМЭФ для работы с бизнесом, предметно обсудить волнующие российских предпринимателей проблемы.

КУЛЬТУРНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

Участников и гостей форума как всегда ждет не только насыщенная деловая повестка, но и богатая культурная программа, в рамках который пройдет традиционный концерт звезд на Дворцовой площади. Культурное событие посвящается медикам и волонтерам, работавшим в пандемию. На концерте выступят лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина и симфонический оркестр итальянского театра Петруцелли. Немецкая сторона назвала условие проведения "Петербургского диалога"

Под эгидой Петербургского международного экономического форума состоится дебютный фестиваль "Паруса Кронштадта". Фестиваль призван не просто популяризовать парусный спорт и культуру отдыха на воде, но и способствовать развитию Кронштадта как востребованного направления "новой туристской географии" Санкт-Петербурга. В рамках фестиваля состоится торжественная церемония открытия навигационного сезона северной столицы.

Михайловский театр в рамках культурной программы ПМЭФ покажет три гала-концерта, на которых российские звезды исполнят фрагменты оперных и балетных шедевров.

Для участников и гостей форума будут доступны выставки и экскурсии, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте ПМЭФ.

ПОД КОНТРОЛЕМ

Как заявил Беглов, власти города совместно с "Росконгрессом" при подготовке к форуму уделяют особое внимание эпидемиологической безопасности. Песков поделился ожиданиями от ПМЭФ

Обязательным условием допуска гостей и участников на площадку форума станет отрицательный тест на COVID-19. Сдать его необходимо за сутки до посещения. Организаторы и персонал в обязательном порядке пройдут вакцинацию от коронавируса, также их обяжут каждый день сдавать тест. Тестирование пройдет и весь персонал гостиниц, где будут проживать участники и гости форума. В Санкт-Петербурге будет работать 51 специализированный пункт ПЦР-тестирования.

Иностранным участникам форума не потребуется проходить карантин по коронавирусу после въезда в Россию, достаточно иметь при себе действительный заграничный паспорт, визу (если она необходима) и документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию.

На площадке ПМЭФ будет работать комплексная система по эпиднадзору с тепловизорами и системой распознавания лиц, аккредитационные бейджи участников с повышенной температурой могут быть заблокированы.

Комплекс противоэпидемических мер на площадке форума включает создание цифровых систем учета коллективного иммунитета, установку рециркуляторов воздуха и устройств обеззараживания. Статистику по коллективному иммунитету к COVID-19 участников ПМЭФ будут выводить в режиме реального времени.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. В 2020 году форум не состоялся из-за пандемии COVID-19. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ-2021.

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