МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россия запускает механизм "зернового демпфера" с плавающими пошлинами за экспорт из страны за пределы ЕАЭС пшеницы, кукурузы и ячменя, соответствующее постановление правительства РФ было принято в феврале. Россия может снизить экспорт пшеницы в новом сельхозгоду

Первая ставка вывозной пошлины для пшеницы, которая будет действовать со 2 по 8 июня включительно, составит 28,1 доллара за тонну, для ячменя — 39,6 доллара, для кукурузы — 52,2 доллара.

Гибкие пошлины приходят на смену фиксированным ставкам, которые действуют с начала года. Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня 2021 года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 миллиона тонн. Одновременно с 15 февраля введена пошлина на экспорт зерновых культур.

В пределах квоты пошлина для пшеницы с 15 февраля составляла 25 евро за тонну, а с 1 марта — 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта были нулевыми, а после этой даты составляли 25 евро и 10 евро за тонну соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составляет 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

Со среды механизм меняется. Пошлина для ржи внутри квоты останется нулевой, а для пшеницы, ячменя и кукурузы ставки становятся гибкими, они будут меняться каждую неделю. Пошлина рассчитывается следующим образом: она равна 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Ценовые индикаторы (рассчитываются на базисе поставки FOB Новороссийск) — ежедневные биржевые котировки на пшеницу, ячмень и кукурузу, а если котировки отсутствуют — индексы, рассчитанные на основании внебиржевых договоров.

Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведённой продукции.

Ставки пошлин публикует Минсельхоз РФ. Информация о них размещается на сайте министерства в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения (то есть со среды, но не ранее чем со 2 июня), и действуют до начала применения очередных ставок пошлин (то есть по вторник включительно).

Читайте также:

Зерновой союз ждет роста экспорта пшеницы после введения гибкой пошлины