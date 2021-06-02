С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития России работает над пересмотром перечня российских моногородов, несколько десятков из них уже стали территориями с устойчивой экономикой, сообщила в интервью РИА Новости главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Эксперты рассказали, почему жилье в России никогда не подешевеет

Моногород — населенный пункт, не менее 20% рабочего населения которого занято на градообразующем предприятии. Вопрос о пересмотре перечня таких городов России обсуждается еще с 2019 года. В марте в Совете Федерации заявили, что количество моногородов уменьшат с 319 до 200.

"Вопрос о пересмотре перечня стоит давно. Эту работу проводит министерство экономического развития. Мы будем работать по тому перечню, который определит правительство", — сказала Макиева в интервью РИА Новости.

Говоря о текущем списке, она отметила, что несколько десятков моногородов уже стали "городами с устойчивой экономикой".

"Мы это видим и очень рады таким результатам. Моногорода сделали все возможное и невозможное, чтобы изменить структуру своей экономики – перейти от зависимости к устойчивому развитию", — подчеркнула гендиректор фонда.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.

Читайте также:

Счетная палата за 2-3 года проверит все институты развития России