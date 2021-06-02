МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к жестким санкциям Запада, что по сути означало бы войну, однако и США, и европейцы к этому не готовы. Конгрессмен США призвал восстановить санкции против "Северного потока-2"

"Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы. Европейцы в первую очередь", — сказал Чемезов в интервью РБК.

По его словам, у России и Европы сильный взаимный интерес, в то время как с США объем торговли небольшой, следовательно, "зависимости никакой нет". Чемезов добавил, что, в свою очередь, Европа из-за санкций лишается возможности продавать в России свою продукцию.

"Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации", — подчеркнул глава "Ростеха".

"Ростех" — российская госкорпорация, созданная для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав госкорпорации входят более 800 организаций. Как сама госкорпорация, так и ее компании в разное время попадали под санкции США и западных стран. Включение "Ростеха" в санкционный список минторга США в декабре 2020 года в самой корпорации назвали очередным витком недружественных действий, отметив, что что уже забыли как это — жить без санкций.

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