МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. Сельскохозяйственный гигант Cargill Inc. начнет продавать метанопоглощающие носимые устройства для коров, предназначенные для нейтрализации выделяемого животными метана, пишет Блумберг. Грета Тунберг связала слова саудовского министра, панику и "Ла-Ла Ленд"

Ожидается, что эта экспериментальная технология поможет отрасли сократить выбросы парниковых газов.

Аксессуар в виде маски разработал британский стартап Zelp Ltd., который утверждает, что таким образом есть возможность снизить выбросы метана более чем наполовину. Cargill заявила во вторник, что планирует начать предлагать устройства европейским молочным фермам в 2022 году. Компании еще не назначили цену, но Zelp сообщила, что годовая абонентская плата может начинаться примерно с 80 долларов за корову.

Около 95% метана от коров выделяется при отрыжке и через нос. За первые 25 лет пребывания в атмосфере газ улавливает в 80 раз больше тепла, чем углекислый газ. Носимые устройства Zelp, размещенные над пастью коров, действуют как каталитический нейтрализатор в автомобиле. Вентиляторы, работающие от солнечных батарей, всасывают отрыгнутый газ и улавливают его в камере с фильтром, поглощающим метан. Когда фильтр насыщается, в результате химической реакции метан превращается в угарный газ, который затем выделяется.

Zelp работает над миниатюризацией технологии и оптимизацией процесса энергопотребления внутри устройства. Он ведет переговоры с рядом потенциальных партнеров-производителей и планирует подготовить серийное производство к концу года. Он нацелен на производство 50 тысяч изделий в первый год и до 200 тысяч изделий в следующем году.

Cargill ожидает, что носимые устройства поступят в продажу во второй половине будущего года после дополнительных испытаний.

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