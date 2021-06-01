МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. По мнению шведских представителей лесной отрасли, вырубка деревьев является совершенно безвредной с точки зрения экологии, пишет Bloomberg. Американский миллиардер рассказал, какая валюта заменит доллар

Они нашли этому доказательство.

Зарабатывающие на использовании древесины компании обнародовали отчет, в котором приходят к выводу, что влияние от вырубки человеком лесов не больше, чем от гниения старых деревьев, либо от использования в качестве альтернативы биоматериалу пластика.

Это исследование шведские производители древесины заказали в ответ на критику экоактивистов и призывы властей Евросоюза о приостановке массовых вырубок лесов из-за накопления странами ЕС "углеродного долга".

В документе сравнивается эффект от вырубки леса и сохранения деревьев в естественных зонах. Итак, согласно ему, промышленное уничтожение лесов гораздо меньше оказывает вреда природе, нежели использование вместо древесины материалов из пластика.

Также лучшим решением для климата сочли не запрет на вырубку, а замену старых деревьев молодняком: умирающее дерево не поглощает, а выбрасывает углерод в атмосферу.

Представители лесной отрасли заявляют, что подсчет "углеродного долга" в Швеции является бессмысленной задачей, так как леса в стране поглощают гораздо больше углекислого газа, чем его вырабатывается.

Помимо этого, в стране последние 40 лет ежегодно размер лесных угодий только увеличиваются. Это происходит за счет высадки новых деревьев.