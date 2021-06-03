С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Российские металлурги в 2021 году заплатят в бюджет на 250 миллиардов рублей больше налогов, чем в 2020 году, заявил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Минпромторг заявил о готовности металлургов не повышать контрактную цену

"Рост цен, который действительно очень высокий, является следствием… глобальных трендов и процессов. При этом мы платим больше налогов. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 миллиардов больше налога на прибыль, а по итогам года, если ситуация сохранится на сегодняшнем уровне, превышение налога на прибыль составит 250 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом… Очень существенная сумма", — сказал Мордашов в интервью "России 24" в кулуарах ПМЭФ.

Кроме того, российские металлурги готовы давать существенные скидки на свою продукцию для больших строек в России, заявил Мордашов на ПМЭФ.

"Хочу подчеркнуть, что металлурги всегда делали это и мы будем продолжать это делать дальше… ", — сказал Мордашов в интервью "Россия 24", отвечая на вопрос о готовности предоставления скидки на свою продукцию для стройки государственных, инфраструктурных, социальных проектов.

"Мы при этом договариваемся между собой, что мы будем, скорее всего, давать существенные скидки нашим потребителям в стройке, особенно для бюджетных строек с тем, чтобы сохранить эту активность, поддержать наших потребителей в это непростое для них время. Мы готовы давать эти скидки, готовы сделать то, что от нас зависит для того, чтобы поддержать какой-то баланс и помочь нашим потребителям пережить это время. Это для нас очень важно, чтобы они не отказывались от нашей продукции стратегически", — добавил он.

В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства — не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.