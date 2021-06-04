С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Российская экономика показала устойчивость к внешним шокам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины "Спутник V".

"Сегодня на пленарном заседании форума уже говорил о том, что российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам", — заявил Путин на встрече, которая состоялась в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российская экономика по итогам 2020 года сократилась меньше мировой, а по итогам нынешнего года рост ВВП составит около 4%, отметил президент.

"В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. А по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%", — сказал Путин.

По его словам, такие результаты стали возможны и благодаря тому фундаменту, который был создан в предыдущие годы, и благодаря самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, в здравоохранении и науке.

Читайте также:

Путин подчеркнул стабильность российской налоговой системы