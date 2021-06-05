МИНСК, 5 июн — ПРАЙМ. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.

"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, — это было посчитано на основе всех кейсов (случаев введения санкций в мире – ред.), составляют порядка 1,7 процентных пункта к ВВП, торговых санкций — 0,7 процентных пункта. Если вместе торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% ВВП", — сказал Головченко в субботу в интервью телеканалу "Беларусь 1". При этом глава правительства ссылался на исследования американских ученых о санкциях. География полетов "Белавиа" сократилась до девяти стран

"Я уверен, что даже если это будет иметь такой эффект, мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников. Но мы не будем молчать, мы не будем сидеть и ждать, пока нам причинят этот кумулятивный ущерб", — заявил Головченко.

Он отметил, что, например, если будет тотальное закрытие воздушного пространства для белорусской стороны, будет определенный ущерб Белоруссии, но "мы знаем абсолютно точно, он будет компенсирован".

Головченко заявил, что, как показывает история, самая частая цель введения санкций — смена политического режима или дестабилизация политической системы. "В последние несколько десятков лет таких кейсов было 174. Из них успехи были достигнуты меньше, чем в одной трети случаев", — подчеркнул он.

Премьер также обратил внимание, что легитимные санкции должны приниматься в соответствии с нормами международного права на основании Устава ООН, но это не случай Белоруссии. "Когда архитектура международной безопасности начала размываться в принципе, причем достаточно стремительно, девальвировались и нивелировались все нормы — начали появляться такого рода вещи", — подчеркнул он, отмечая необоснованность применяемых к республике ограничительных мер.

Он также заявил, что "логики давно нет" в принимаемых странами Запада санкциях против Минска.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Оппозиция инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Отношения Минска с Западом резко ухудшились, западные страны ввели против отдельных белорусских чиновников и предприятий санкции.

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