МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что не поддерживает предложение об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.

Ранее в СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.

"На фракции не обсуждали. Лично я — не поддерживаю. Много ли молодых семей (первый, второй ребёнок), у которых среднедушевой доход свыше 5 миллионов? О каком количестве людей идёт речь? А вот сдавать справки по доходам, после введения такого ограничения — придётся всем", — сказал РИА Новости Исаев.

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