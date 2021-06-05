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В "Единой России" оценили идею лишения богатых материнского капитала
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Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что не поддерживает предложение об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти... ПРАЙМ, 05.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил, что не поддерживает предложение об отмене материнского капитала для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.
Ранее в СМИ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что некоторые льготы, включая материнский капитал, следует отменить для россиян с доходом выше пяти миллионов рублей в год.
"На фракции не обсуждали. Лично я — не поддерживаю. Много ли молодых семей (первый, второй ребёнок), у которых среднедушевой доход свыше 5 миллионов? О каком количестве людей идёт речь? А вот сдавать справки по доходам, после введения такого ограничения — придётся всем", — сказал РИА Новости Исаев.
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