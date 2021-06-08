МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников допустил "аномально" высокий рост ВВП в мае. Росстат заявил об ускорении продовольственной инфляции в России

Ранее Решетников в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил журналистам, что рост ВВП России в апреле 2021 года в годовом выражении составил 10,7%.

В ходе интервью "Известиям" его спросили, может ли этот показатель в мае быть двузначным.

"Вполне естественно, что они (цифры) будут аномально высокими, потому что в основе у нас лежит май прошлого года, когда ограничения всё еще были достаточно жесткими. Лучше всё же сравнивать с цифрами 2019 года, потому что и относительно этого уровня тоже есть позитив. Экономика восстанавливается лучше ожиданий, показывает свою устойчивость", — сказал Решетников.

Он добавил, что в связи с уверенным восстановлением экономики важно подкрепить позитив системными изменениями, начать новые инвестиционные проекты, чтобы "ощутимый подъем стал уже последовательным движением".

Ранее Решетников говорил, что восстановление экономики РФ идет опережающими темпами, при сохранении позитивных тенденций Минэкономразвития повысит свой прогноз по росту экономики в 2021 году с текущих 2,9%.

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