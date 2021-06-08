МОСКВА, 8 июн – ПРАЙМ. Самый высокий уровень безработицы в среднем за февраль-апрель этого года зафиксирован в Ингушетии — 32,2%, сообщили "Известиям" в Росстате. Назван срок полного восстановления экономики России

Далее идут Тува — 20,4% и Чечня — 18,1%. Четвертое и пятое место занимают Дагестан с показателем 16,4% и Республика Алтай — 14,7%.

Самый низкий уровень безработицы в этом году в ЯНАО — 2,4%. Далее идут Санкт-Петербург и Чукотка — 2,5%. Четвертое и пятое место занимают Татарстан — 2,8% и Москва — 3%. За ними следует ХМАО — 3% и Хабаровский край — 3,4%.

Согласно апрельским данным, больше всего безработных зафиксировано в возрасте 30-34 лет. На втором месте люди, которым от 20 до 24 лет и от 25 до 29 лет. Меньше всего зарегистрированных безработных в возрасте 15-19 лет.

Как пояснили изданию в пресс-службе Росстата, ведомство рассчитывает уровень безработицы по методологии Международной организации труда. По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели.

Также там уточнили, что наряду с понятием "безработный" по классификации МОТ, есть и более узкое его определение, связанное с деятельностью центров занятости. Если человек зарегистрировался в них, он считается официальным безработным. Уровень безработицы по МОТ всегда выше уровня официальной безработицы, регистрируемого в центрах занятости.

Читайте также:

Орешкин прогнозирует возвращение безработицы к докризисному уровню